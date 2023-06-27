Лукашенко заявил, что Пригожин в Белоруссии

Сегодня политический руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин, руководитель частной военной компании «Вагнер», находится на территории государства.

"Да, действительно, он сегодня в Беларуси", – заявил он.

Он также рассказал некоторые подробности пребывания подразделений этой частной военной компании в Белоруссии и политике по отношению к ним. Лукашенко, например, заявил, что для белорусского оборонного ведомства полезен опыт бойцов подразделений этой компании. Президент Белоруссии отметил, что так считает руководитель Министерства обороны государства Виктор Хренин. Также Лукашенко заявил, что для подразделений компании специально не строятся лагеря.