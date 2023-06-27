Андрей Смирнов заявил, что блогеры требуют выслать его из России

В ленте «Белорусский вокзал» Юлие Снигирь досталась главная роль. Андрей Смирнов, который является создателем фильма «За нас с вами», сообщил, что блогеры потребовали его выслать из России.

Последняя работа Смирнова вызвала негатив у публики и не была принята кинотеатрами. Как заявил кинодеятель, его обвинили в русофобии и некачественном проекте «За нас с вами». Сам режиссер уверен, что его картина удалась, а Снигирь передала весь смысл послания. По мнению Смирнова, те, кто его критикует и обвиняет в русофобии, не способны «читать между строк».

Добавим, что премьера ленты прошла в «Художественном» кинотеатре. После окончания мероприятия кинорежиссер столкнулся с критикой, и теперь его требуют выслать из страны.