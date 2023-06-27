Оскар Кучера заявил, что супруга Дмитрия Назарова испортила ему жизнь и карьеру

Оскар Кучера сообщил, что жена Дмитрия Назарова испортила ему жизнь и карьеру. Актер появился в студии программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым, которая выходит на канале «Россия 1».

Как заявил телеведущий, карьеру звезде телесериала «Кухня» испортила его супруга, актриса Ольга Васильева.

Считаю его потрясающим артистом, что там говорить. Мне просто кажется, что попал под влияние своей сумасшедшей жены, которая испортила ему карьеру, да и жизнь, - отметил Кучера.

Необходимо напомнить, что недавно актеры обменялись критическими стихотворениями. Их взгляды на политическую обстановку в стране и мире разошлись.