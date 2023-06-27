Президент Театра Луны Сергей Проханов лишал своих актрис зарплаты из-за лишнего веса

Президент Театра Луны, Проханов Сергей Борисович в эфире «Секрета на миллион» рассказал, что всех актрис он взвешивал. После того как он стал режиссером постановки «Иисус Христос – суперзвезда», принял решение создать театр. Сперва это был коммерческий театр реалистической фантастики при Союзконцерте. Позже Проханов открыл Театр Луны.

Будучи худруком Сергей Борисович выдвигал требования к внешности артисток. Одним из них был нормированный вес, который не должен превышать 53 кг. Проханов взвешивал актрис, а если вес женщин не соответствовал, мог лишить зарплаты, таким образом мотивируя актёрский состав.

«Под удар» одежды попала Анастасия Стоцкая, которую отчитали за то, что ела торт. Также руководитель заставил певицу избавиться от десяти сантиметров в талии. Сам худрук не был подтянутым. Его вес составлял 85 килограммов.