Продюсеры «Ведьмака» рассказали, как пройдет замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

Третий сезона популярного фильма «Ведьмак» станет для Генри Кавилла последним в роли Геральта из Ривии. Роль главного героя достанется звезде «Голодных игр» Лиаму Хемсворту.

По словам продюсеров сериала Стива Гоба и Томаша Багиньского, третий сезон проекта определит его дальнейшее развитие. Они ждут выдающуюся игру от Генри Кавилла, который планирует уйти «на высокой ноте».

Авторы добавили, что придумали, как Кавилл эстафету передаст Хемсворту. Переход выполнят в духе оригинальных книг, в том числе пятой. По их мнению, что произойдет смена актера безупречно.

По всей видимости, трансформация героя пройдет ближе к финалу третьего сезона.