Ученые из ВятГУ провели исследование, которое нацелено на изучение влияния парниковых газов на прозрачность атмосферы. Как выяснилось, сжигание ископаемого топлива вызвает нарушения прозрачности атмосферы от 20% до 46% в области видимого спектра волн и приводит к полному нарушению в дальнем инфракрасном диапазоне.

Выбросы парниковых газов, которые сопровождают сжигание ископаемых, включая водяной пар и оксиды углерода, приводят к появлению избыточного количества газов в земной атмосфере. Это является основной причиной климатических изменений на планете.

Земная атмосфера выступает фильтром. Она пропускает определенные длины волн солнечного излучения и регулирует количество солнечной энергии, которая попадает на поверхность Земли, количество излучения, которое возвращается назад в космос. Но нарушения прозрачности атмосферы, сповоцированное парниковыми газами, изменяет баланс энергии и имеет опасные последствия для климата.