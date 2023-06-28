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Науседа прибыл в Киев

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Науседа прибыл в Киев
В Мире
Президент Литвы Гитанас Науседа

В администрации литовского президента сообщается, что он прибыл сегодня в столицу Украины для проведения переговоров с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что об этом визите заранее не было объявлено. Также в сообщении уточняется, какие именно вопросы намерен обсудить президент Литвы Гитанас Науседа. 

Они относятся к взаимоотношениям киевского режима с политическим руководством государств европейского союза и Североатлантического альянса. Сообщается, что Науседа планирует обсудить с Зеленским содержание повестки саммита государств блока НАТО, проведение которого запланировано в столице Литвы Вильнюсе, вопрос вступления Украины в европейский союз.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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