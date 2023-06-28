Науседа прибыл в Киев

В администрации литовского президента сообщается, что он прибыл сегодня в столицу Украины для проведения переговоров с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что об этом визите заранее не было объявлено. Также в сообщении уточняется, какие именно вопросы намерен обсудить президент Литвы Гитанас Науседа.

Они относятся к взаимоотношениям киевского режима с политическим руководством государств европейского союза и Североатлантического альянса. Сообщается, что Науседа планирует обсудить с Зеленским содержание повестки саммита государств блока НАТО, проведение которого запланировано в столице Литвы Вильнюсе, вопрос вступления Украины в европейский союз.