Катя Лель впервые за долгое время вывела в свет свою 14-летнюю дочь

Вечером во вторник в кинотеатре Summer Cinema by KION прошла премьера кинодрамы «Там, где цветет полынь». Сериал представили исполнительницы главных ролей Сабина Ахмедова, Виктория Агалакова, продюсер Игорь Мишин, а также автор книги Ольга Птицева , которая легла в основу сценария.

Показ посетили многие известные спортсмены, актеры, музыканты и другие селебрити. В их числе Владимир Маркони, Наталья Рудова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анастасия Меськова, Алена Водонаева и Катя Лель.

Последние, видимо, не учли возрастное ограничение картины 16+ и появились вместе со своими детьми. Артистка пришла на мероприятии с подросшей дочерью. 14-летняя Эмилия радостно позировала на красной дорожке. Ведущая появилась в компании 12-летнего наследника Богдана.