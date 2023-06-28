Не прижившаяся в Испании иноагент Татьяна Лазарева собирается назад в Россию

56-летняя Татьяна Лазарева* не прижилась в Испании, где у нее есть своя недвижимость. Артистка в новом интервью отметила, что на чужбине скучает и "уверена", что вернется опять на родину.

"Не то чтобы страдаю ежедневно, думая: "когда вернусь в Москву, что там сейчас происходит?" - нет, здесь проживаю свою жизнь. У меня нет тягостного ощущения, что никогда не вернусь в РФ, уверена, что вернусь", - сказала Лазарева*.

Артистка пояснила, что "жалеть о том, что было, или мечтать о том, что будет - пустая трата времени". Как призналась комик, за годы эмиграции у нее не возникло в Испании "чувства дома":

"Не отщелкнет ощущение, что временно здесь, поэтому ненастоящий эмигрант, не ассимилируюсь, мой испанский плохой. Еще несколько лет здесь поживу, пока Антонина закончит вуз, и обратно поеду в Москву", - добавила Татьяна.

* Признана в РФ иностранным агентом