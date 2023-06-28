Телеведущая Ольга Орлова сообщила, сколько сейчас весит ее дочь

Звезде реалити-шоу «Дом-2» Ольге Орловой второй раз посчастливилось стать мамой в феврале этого года. Сейчас телеведущая активно делится с поклонниками в своей соцсети радостями материнства, советами и новостями.

Певица на днях решила рассекретить, сколько сейчас весит ее дочка Анна. На свет малышка появилась при помощи кесарева сечения, также как и взрослый сын Орловой от минувшего брака. От грудного вскармливания бывшая солистка группы «Блестящие» отказалась, что у фанатов спровоцировало волну критики.

"Эта печенька весит 8 кг," - написала Ольга в микроблоге.

Накануне артистке пользователи начали писать, что девочка сильно поправилась, поэтому знаменитость решила поставить точку в данном вопросе. В целом, методы ухода и воспитания певицы часто вызывают критику у подписчиков, хотя сама звезда старается не реагировать на замечания.