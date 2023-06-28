В «Ленкоме» опровергли слова Садальского о том, что Васильевой не дают работать в театре

В «Ленкоме» отреагировали на слова Станислава Садальского, который сообщил, что Татьяна Васильева «сидит без работы театре».

«Главный поставщик околотеатральных сплетен Садальский, услугами которого пользуются «горе-издания», в очередном фантазийном опусе, дофантазированном «СМИ», рассказал о народной артистке Татьяне Васильевой. Садальский захотел озвучить факт, зародившийся в его неадекватном воображении, что Татьяна Григорьевна «сидит без работы», — отреагировала пресс-служба театра.

Представители учреждения добавили, что никогда актриса не служила в «Ленкоме». Только недавно ее пригласили поучаствовать в спектаклях. Васильева сейчас готовится к роли матери Ивана Балакирева в постановке «Шут Балакирев»,а также сыграет Феклу Ивановну в «Женитьбе».