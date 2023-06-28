В Ростове-на-Дону прошел концерт Арбениной, несмотря на заявления о запрете

Концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной состоялся в Ростове-на-Дону. Он прошел на площадке «Экспресс».

26 июня депутат от Ростовской области Екатерина Стенякина заявила, что выступление не состоится, поскольку попросила его отменить из-за антивоенных взглядов исполнительницы. 14 июня руководство «Экспресса» сообщило организаторам концерта, что «мероприятие не состоится». Но СМИ пишут, что прямо сейчас там проходит концерт Арбениной, а возле комплекса выстроилась огромная очередь поклонников «Ночных снайперов».

Также добавим, что ранее Стенякина руководству площадки направила обращение, в котором просила отменить концерт коллектива из-за заявлений певицы, которая выступала против присоединения к РФ Крыма и против СВО. Депутат предложила артистке выступить бесплатно перед ранеными бойцами в госпитале.