Остин и Писториус провели переговоры

Руководители оборонных ведомств США и Германии Ллойд Остин и Борис Писториус провели встречу, на которой обсудили некоторые вопросы сотрудничества между государствами. Об этом сообщается в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Уточняется, что в ходе переговоров обсуждались вопросы проведения поставок киевскому режиму, а также усиление военного присутствия НАТО на восточных границах альянса.

Сообщается, что Остин отметил решения политического руководства Германии о проведении поставок киевскому режиму и о пропуске через свою территорию и на нее военных соединений Североатлантического альянса, для увеличения военного присутствия на его восточных границах.

«Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную помощь и содействие Германии Украине. Он также поблагодарил Германию за поддержку усилий по укреплению восточного фланга НАТО, включая поддержу развертывания сил США и НАТО в Германии и через ее территории», – отмечено в сообщении.