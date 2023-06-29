Актриса Чулпан Хаматова заявила, что многие звали ее обратно после отъезда из РФ

Чулпан Хаматова рассказала, что многие люди предлагали ей вернуться в РФ и даже предпринимали попытки обелить репутацию актрисы. Но пока артистка не планирует возвращаться на родину.

По словам Чулпан, некоторое время директора театров с ней звязывались и уверяли, что она много сделала для страны. Они предлагали вернуться с гарантиями безопасности.

“Я не слушала этого всего и попросила мне не звонить. Сейчас не зовут. Недавно сильно волновалась во время мятежа, ведь никто ничего не понимал”, – сказала Чулпан.

Звезда не исключает, что может вернуться, несмотря на свою четкую позицию по СВО. Негативные последствия будут, однако ничего критического не стоит опасаться.

“Понятно, что отгребу, хотя могу вернуться, встать на колени и сказать: “Была не права”. Не хочу этого. Вернусь ли? Не знаю, боюсь об этом даже думать”, – подчеркнула Хаматова.