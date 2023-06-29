По словам академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова, картины, которые были созданы президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, могут стоит миллионы долларов.

Как считает художник, глава государства является наиболее знаменитым политиком в мире. Поскольку Владимир Владимирович является самым известным в мире президентом, его стоимость его работ должна достигать сотни миллионов долларов только из-за его имени.

Президент РФ создает произведения искусства с юмором, быстро и лаконично, буквально за несколько минут и подписывает их так как захочет. У него на это есть право, добавил Сафронов.