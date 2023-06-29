Ксению Собчак заподозрили в беременности вторым ребенком

Популярную телеведущую и журналистку Ксению Собчак фанаты заподозрили во второй беременности. 41-летняя звезда в личном микроблоге недавно разместила новый видеоролик, который был снято во время отдыха на солнечном Бали.

На видео теледива продемонстрировала большой живот. Хотя Ксении неоднократно приписывали интересное положение, подписчики уверены, что на этот раз Собчак точно ждет пополнения.

Стоит сказать, что через несколько месяцев ведущая отпразднует четвертую годовщину свадьбы с Константином Богомоловым. У журналистки подрастает сын Платона в браке с режиссером Максимом Виторганом, а у ее мужа есть дочь Анна, которая родилась от Дарьи Мороз.