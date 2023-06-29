«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023 года

Издание Lenta.ru в преддверии премьеры фильма «Барби» и «Оппенгеймером» составила список лучших фильмов первой половины текущего года, которые есть в Сети.

Первое место досталось ленте «Молодой папа» режиссера Абеля Феррары. На втором месте оказалась картина «Человек-паук: Паутина вселенных». Третья строчка у фильма «За нас с вами». На четвертом месте расположился кинопроект «Air: Большой прыжок». Пятая строчка рейтинга занимает сага «Джон Уик 4».

На шестом месте обосновалась лента «Аферисты» про обаятельных жуликов. На седьмой позиции оказался фильм «Бостонский душитель». Восьмое место заслуженно досталось «Кризису личности: Только одна ночь». Девятую позицию заняла картина «Нефариус». На десятой строчке - «Мое преступление».