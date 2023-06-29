Менеджер Мадонны сообщил о госпитализации певицы с бактериальной инфекцией

СМИ сообщают о госпитализации Мадонны. 64-летнюю звезду обнаружили без сознания. Ее экстренно увезли в одну из больниц Нью-Йорка. Певица несколько дней находилась в реанимации, ее подключили к ИВЛ.

Менеджер артистки Гай Осири сообщила, что у знаменитости развилась бактериальная инфекция, но постепенно ее состояние улучшается.

Мадонна запланировала музыкальный тур по Европе в октябре. Также она хотела "зажечь" в Северной Америке. Завершающий концерт в рамках тура был назначен на январь следующего года. Но из-за проблем со здоровьем даты будут изменены.

Стоит добавить, что до госпитализации выглядела исполнительница бодро и тусила на полную катушку. Хотя слухи, что она слишком увлеклась пластическими операциями, а одна из них и могла привести к госпитализации.