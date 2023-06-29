Созданы противоопухолевые препараты на основе экстрактов яблок и оливок

Китайские и российские ученые разработали новые методы борьбы с раком с применением кислоты, полученной из экстрактов оливок и яблок. Эти лекарства эффективно уничтожают раковые клетки, минимизируя вред для здоровых тканей, пишет журнал Membranes.

Специалисты создали прототип препаратов, объединяющий тритерпеновые кислоты, которые содержат яблоки, оливки, чеснок, с химическим «транспортером». Это позволило доставлять соединения внутрь пораженных клеток, тем самым блокируя работу митохондрий — главных «энергостанций» клеток.