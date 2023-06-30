В Германии увеличился уровень безработицы

Немецкое государственное ведомство по вопросам трудоустройства привело сведения об уровне безработицы в Германии в июне. Сообщается, что количество безработных в государстве увеличилось на 28 человек и по официальным сведениям составляет всего 2,61 миллиона граждан. Раннее агентство Bloomberg сообщало, что по прогнозам экспертов увеличение количества безработных в Германии ожидалось до 14 тысяч человек.

В результате, согласно официальным сведениям, уровень безработицы в Германии возрос в 2 раза по сравнению с прогнозами экспертов. Уточняется, что уровень безработицы составил в июне 5,7%, что стало больше, чем соответствующий максимум июня 2021 года.

«Ухудшение экономических условий теперь ощущается и на рынке труда. Безработица повышается, а рост занятости ослабевает», – отметила руководитель ведомства Андреа Налес.