Сообщается, что Российская Федерация получила сведения о копенгагенской встрече

Представитель администрации президента Российской Федерации сообщил информационному агентству «Интерфакс», что политическое руководство получило сведения о состоявшейся 24 июня в Копенгагене встрече дипломатических представителей западных государств, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР по ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что сведения Российской Федерации были сообщены со стороны тех государств, которые сохраняют и расширяют с ней отношения сотрудничества.

"Многие представители из стран, которые с нами поддерживают дружеские отношения, по итогам этой копенгагенской встречи проинформировали наших послов. То есть определенную информацию о состоявшихся в Копенгагене переговорах мы получили", – заявил он.

Он также сообщил, что в ходе этой встречи представители западных государств предпринимали попытки оказать определенное влияние на государства, входящие в международную организацию БРИКС.