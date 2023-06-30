Диетолог предупредила, что кофе, специи и жирные продукты повышают потоотделение

Чтобы уменьшить потоотделение, нужно пересмотреть рацион и отказаться от тех продуктов, которые провоцируют (повышенное потоотделение (гипергидроз). Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

В том числе важно снизить потребление нездоровой пищи – соусов, фастфуда, полуфабрикатов.

«Нужно снизить употребление жиров. Молочные продукты – не более 2,5%, исключить сосиски, колбасы, консервы, острые продукты, специи и алкоголь. Также желательно ограничить в рационе имбирь, чеснок, кориандр, кофе», –говорит специалист.

Диетолог добавила, что следить следует за температурой еды. Ее лучше употреблять в остывшем виде, чтобы не спровоцировать потоотделение. Вместе с тем в рацион добавить овощи, зелень, инжир, морковь, хурму, рябину, бобовые, гречку. Газированные напитки заменить на воду с лимоном и травяной чай.