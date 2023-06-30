Киноляп в советском кинофильме «Мимино» вызвал много вопросов

Комедии Георгия Данелия "Мимино" скоро исполнится 45 лет. В прокат фильм вышел в 1978 году. Это одна из лучших картин в СССР, хотя в ней не удалось избежать киноляпов.

Очень интересным оказался эпизод с сумкой. Удивительно, что его просмотрела съемочная группа. Речь идет о той сцене, когда учительница по имени Лали по дороге Мимино встретила своего племянника. У нее в руках в это время был бидон. Но уже буквально через одно мгновение героиня повернулась и держит в руках красную сумку.

Вполне возможно, этот киноляп связан с проблемами в логистике. Некоторые сцены снимались в высокогорных деревнях Омало и Шенако. Туда можно доехать только на лошадях и рейсовом вертолете, с чем, видимо, и были связаны накладки.