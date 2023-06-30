СМИ: певица Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели

Американская звезда Мадонна недавно выписалась из больницы. Она проходила лечение бактериальной инфекции. Однако певица по-чувствует себя плохо и не встает с постели. Об этом пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на близкие к знаменитости источники.

Певицу госпитализировали в прошедшие выходные. Как заявил менеджер артистки, она провела несколько дней в реанимации и вечером в среду вернулась в квартиру, расположенную в Нью-Йорке.

По данным источников, после выписки у Мадонны появилась непрерывная рвота, она до сих пор страдает инфекцией. Певице настолько плохо, что она не может встать с кровати.

Также сообщается, что состояние исполнительницы на момент госпитализации было очень серьезным, а ее близкие даже готовились к худшему.