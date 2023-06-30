В РИА «Новости» рассказали, как снимали секс в советском кино и как сегодня

РИА Новости рассказали, как снимали секс в кино времен СССР. Отмечается, что еще в 1920-е были откровенные сцены с обнаженными людьми, однако после наступления сталинской эпохи это закончилось. Нам всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, но ничего такого показано не было.

В 60-е годы прошлого века эротика стала проступать ярче. Например, в ленте "Еще раз про любовь" герои лежат в постели. Видно только их головы, однако всем понятно, что они там вдвоем делают. В фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублев" представлена сцена в ночь Ивана Купалы с полностью обнаженными людьми.

В советском кино можно найти отсылку к нетрадиционным отношениям. В картине "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна есть эпизод танца опричников. В нем боярин пляшет в женской одежде перед Иваном Грозным.

Сегодня к подобным съемкам отношение болнен расслабленное, хотя далеко не все соглашаются на откровенные сцены.