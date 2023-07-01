Бернс провел переговоры на Украине

Руководитель американского разведывательного ведомства Уильям Бернс недавно побывал с секретным визитом на Украине с целью провести переговоры с представителями киевского режима. Об этом сообщает американское издание «Washington Post». Уточняется, что в ходе переговоров Бернс обсуждал дальнейшие намерения киевского режима в украинском кризисе.

Сообщается, что в ходе встречи Зеленский и другие представители киевского режима заявили Бернсу, что рассчитывают на продвижение военных соединений, которые им подчиняются, а после этого готовы вступить в переговоры с Российской Федерацией. В публикации отмечается, что представители киевского режима «находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые предоставили Киеву современное вооружение на миллиарды долларов».