Доктор РФ Мясников проинформировал, что круглый живот может быть признаком скорых болезней

Ведущий Александр Мясников сообщил, что круглый живот может являться признаком серьезных проблем со здоровьем. Объем талии - это важный показатель, который предсказывает возникновение серьезных болезней, в том числе инфаркта, инсульта, онкологических недугов. Живот — это важный индикатор состояния здоровья. Большой живот связан с развитием болезней кишечника, говорит доктор. Абдоминальное ожирение, которое характеризуется скоплением жира в области талии, является одним из опасных видов ожирения.

Врач подчеркивает, что нормальный объем талии не должен превышать у мужчин 102 см, и 88 см - для женщин. Если живот больше, Мясников советует изменить свой образ жизни. Нужно исключить фастфуд, заняться спортом, правильно питаться.