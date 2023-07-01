КамАЗ представил новый кроссовер «Москвич 5»

На КамАЗе представили кроссовер "Москвич 5". Правительственные делегации "Ростеха" и Татарстана показали новинку перед заседанием Совета директоров авкомпании.

"Москвич 5" оборудован 1,5-литровыми турбодвигателями и передним приводом. Покупателю доступны два варианта коробок: 6-ступенчатый преселективный "робот" либо вариатор. Базовая версия может развивать мощность 149 лошадиных сил, ее максимальный крутящий момент составляет 230 Нм. У топовой версии с прямым впрыском мощность больше - 184 лошадиных силы, а крутящий момент 300 Нм.

В Китае Sehol X6 имеет базовый мотор на 150 лошадиных сил (230 Нм) и пятиступенчатую механику или шестиступенчатый робот. А вот габариты китайского и российского кроссоверов совпадают: длина - 4505, ширина - 1850, высота - 1698 миллиметров.

Внутреннее оформление новой российской машины не было представлено. Однако салон "Москвича 5" будет повторять Sehol X6.