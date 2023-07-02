Avtograd news: «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами

На «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку новых автомобилей Lada Niva. Об этом пишет сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника, на нескольких внедорожниках обнаружили лопнувшие тормозные шланги, поэтому завод проводит дополнительные проверки.

«Можно утверждать, что ни одна машина с подобными дефектами не покинет ворота концерна. Весь объем авто тщательно проверят, на отгрузочной площадке есть весь необходимый запас собранных авто, готовых к отправке заказчикам», — сказано сообщении.

Отметим, что работники тольяттинской компании в настоящее время изучают причины возникновения неисправности. Также они работают над устранением проблемы с тормозами.