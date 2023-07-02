Третий сезон телесериала «Ведьмак» оценили в разы ниже предыдущих

Первую половину третьего сезона популярного телесериала «Ведьмак» приняли намного прохладнее первых двух. На агрегаторе iMDB оценка каждой из серий первого сезона превышает 8 баллов или стремится к ним. Такая же ситуация со вторым сезоном. У первых пяти серий первой половины третьего сезона сериала средний балл серий не достигает даже 8 баллов.

Первый эпизод критики зрители оценили в 7,3 балла, а последнюю серию - в 6,4 балла. Самая низкооцененная серия — четвёртая. Ей поставили всего-навсего 5,9 балла.

На сайте Rotten Tomatoes «Ведьмак-3» имеет 49% свежести от публики, и 86% - от критиков. Аудитория занижает рейтинг фильма. Главной причиной является то, что третий сезон для Генри Кавилла в роли Геральта будет последним. В будущем заменят Лиамом Хемсвортом.