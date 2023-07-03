Арнольд Шварценеггер заявил, что события «Терминатора» могут стать реальностью

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер сделал заявление. Своими мыслями он поделился на минувшем вечере в Лос-Анджелесе.

Как заявил Шварценеггер, все отраженное в кинофильмах «Терминатор» о будущем искусственного интеллекта (ИИ) вскоре станет реальностью.

«В ленте говорится, что машины обретают собственное сознание, постепенно берут верх. По прошествии десятилетий это является реальностью, это не фантазия, не что-то футуристическое. Сегодня все боятся, к чему это приведет», - сказал актер.



Стремительным развитием нейросетей обеспокоен киберэксперт Джеффри Хинтон. По его словам, Интернет вскоре будет полон фото, видео, текстами, созданными при помощи ИИ. Люди не смогут их отличить от лжи.