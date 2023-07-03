Певица Долина прокомментировала заявление своей внучки пойти по стопам бабушки

11-летняя внучка Ларисы Долиной, похоже, уже решила себе будущую профессию. Александра призналась, что планирует пойти по стопам своей бабушки и в настоящее время активно выступает на сцене.

Долина очень рада, что ее внучка хочет продолжить ее дело. Лариса Александровна с удовольствием помогает девочке в этом. К примеру, 9 июля на Первом канале пройдет финал развлекательного шоу «Две звезды. Отцы и дети». Участники музыкального проекта имеют одинаковое количество очков рейтинге, поэтому определить, кто станет победителем, пока невозможно. Артистка с внучкой занимают шестое место, однако все может измениться в 11-ом эпизоде.

Стоит сказать, что звездных конкурсанток часто критиковали члены жюри. Они не щадили не только саму звезду, но и начинающую певицу.