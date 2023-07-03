Певицу Анну Семенович раскритиковали за нечестные фото в бикин

Анна Семенович поделилась новым фото в бикини. Но не все фанаты остались в восторге от публикации артистки. Многие обвинили певицу в использовании фотошопа.

Снимок был опубликован во время ее отдыха в Турции. Как призналась звезда, она долгое время страдала от неприятия фигуры и пыталась избавиться от лишнего веса. Анна отметила, что не всегда может находить свободное время для спорта.

В публикации Семенович подчеркнула, что самое важное –любить себя, не бояться перемен. Как отметила певица, тело постоянно меняется, а вот внутреннее состояние от внешности не зависит.

Стоит сказать, что поклонники начали критиковать исполнительницу за использование фотошопа. Подписчики написали, что артистке “еще далеко до полного принятия себя”.