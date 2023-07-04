В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Потсдамский центр геологических исследований зафиксировал подземные толчки в Каспийском море поблизости Азербайджана. В представленной информации сообщается, что землетрясение произошло поздно вечером, в 23:01 по местному времени и, что мощность подземных толчков оценивается в 5,3 балла.

Также уточняется, что эпицентр землетрясения определяется этим исследовательским учреждением на глубине моря в 57 километров и, что он расположен рядом с Хачмазским районом Азербайджана, который расположен на северо-востоке страны. Этот регион граничит с Российской Федерацией.

Сообщается, что информация о землетрясении еще будет уточняться.