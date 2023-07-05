Алла Пугачева, Лобода, Хаматова и прочие звезды хотят вернуться в Россию

Некоторые артисты, покинувшие РФ, не против вернутся на Родину. Елена Мурзина из Украина.ру рассказала, что речь идет об Алле Пугачевой, Светлане Лободе и Чулпан Хаматовой. Но процесс возвращения не такой простой, как может показаться.

Многие артисты, уезжая из России, соотечественников назвали недоброжелательными словами. Лобода не против вернуться в РФ, однако певицf столкнулась с необходимостью признания вины. Но артистка не готова публично покаяться за слова, которые ранее произнесла.

Хаматова также заговорила о возможности вернуться в страну, хотя отметила, что боится «огрести».

«Вернусь ли? Не знаю. Меня зовут назад режиссеры, обещают охрану, безопасность», — сказала Чулпан.

Мурзина добавила, что за границей трудно Алле Пугачевой, поэтому хочет приехать в Россию. При этом она не исключает, что звездам могут разрешить вернуться, но никакого наказания они не понесут.