Эти 3 главных фактора негативно влияют на поджелудочную железу

Чтобы поддерживать поджелудочную железу, врачи рекомендуют обратить внимание на три главных фактора — это правильное питание, отказ от вредных привычек, активный образ жизни.

Неправильное питание может навредить поджелудочной железе. Употребление жирной и жареной пищи приводит к воспалению органа и развитию панкреатита. Также желательно отказаться от сахара, ведь увеличивается риск развития сахарного диабета.

Алкогольная и никотиновая зависимость негативно сказываются на здоровье поджелудочной железы. Вредные вещества, которые содержат сигареты и спиртное, оказывают токсическое воздействие на орган и приводят к его повреждению.

Ожирение, а также недостаток физической активности - третий провоцирующий фактор. Лишний жир может провоцировать повышенную нагрузку на поджелудочную железу и приводить к возникновению серьезных воспалительных процессов.