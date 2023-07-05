Как выглядят герои сериала «Счастливы вместе» 15 лет спустя: фото

«Счастливы вместе» — это один из успешных российских сериалов. Ситком выходил на канале ТНТ с 2006 год по 2013.

Спустя десять лет стало известно о том, что сериал возвращается на экраны. Телекомпания приступила к съемкам продолжения многосерийного фильма с хорошо знакомым зрителю актерским составом. Поменяется только название сериала. Теперь он будет иметь название «Букины».

Сообщается, что всего планируют снять десять эпизодов. Режиссером ленты станет Сарик Адреасян.

Пока продолжаются съемки картины, посмотрите, как изменились артисты спустя 15 лет и как они выглядят сейчас.