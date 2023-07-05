Как выглядят герои сериала «Счастливы вместе» 15 лет спустя: фото

Некоторые артисты, покинувшие РФ, не против вернутся на Родину. Елена Мурзина из Украина.ру рассказала, что речь идет об Алле Пугачевой, Светлане
Лолита Милявская поразила своим откровенным нарядом. Певица в откровенном образе появилась на музыкальном фестивале VK Fest 2023. Мероприятие
В Москве подошел к концу Международный фестиваль неигрового кино «ДОКер». В рамках мероприятия зрителям показали фильмы, которые ранее были
Анна Семенович поделилась новым фото в бикини. Но не все фанаты остались в восторге от публикации артистки. Многие обвинили певицу в использовании
40-летняя ведущая Ксения Бородина похвасталась в очередной раз своей фигурой. Она сделала фото в купальнике во время отдыха в Турции. В новом посте в
Леонид Агутин рассказал о своем отношении к наставничеству молодых певцов. По словам артиста, давать им советы является неблагодарным делом. Как