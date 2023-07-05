Ксения Бородина похвасталась похудевшим после диет телом на отдыхе в Турции

40-летняя ведущая Ксения Бородина похвасталась в очередной раз своей фигурой. Она сделала фото в купальнике во время отдыха в Турции.

В новом посте в социальной сети теледива разместила несколько публикаций. Ксения решила показать фантаам, как проходит ее отпуск в солнечной стране. Бородина продемонстрировала похудевшее тело в черном раздельном купальнике.

Нужно сказать, что последнее время ведущая придерживается строгой диеты. Она в течение двух недель не ест мучное и сладкое.

Ранее звезда часто подвергалась критике из-за того, что поправилась. Знаменитость пообещала ограничить себя в еде, чтобы сбросить несколько лишних килограммов.