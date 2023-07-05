Кушанашвили назвал Лободу «жалкой» после ее слов о популярности в России

Журналист, музыкальный критик и репортер Отар Кушанашвили негативно отреагировал на слова украинской исполнительницы Светланы Лободы о своей популярности в России. Об этом колумнист сообщил в ходе YouTube-шоу «Каково?».

Знаменитый журналист заявил, что артистка из Украины никогда не имела в России той популярности, о которой она всегда говорит.

«Одно время Лобода действительно была популярной, но на севере Бирюлево. Она там собирала 14 человек», - прокомментировал слова артистки Отар.

Также Кушанашвили назвал Светлану «жалкой». Он высмеял слова знаменитости о том, что якобы она потеряла былую востребованность в РФ после отъезда из страны за рубеж.