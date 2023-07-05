Лидер Uma2rman Владимир Кристовский рассказал об отмене русской культуры на Западе

Лидер Uma2rman Владимир Кристовский рассказал АиФ о своем отношении к отмене русской культуры на Западе. Он признался, какие чувства у него вызывает вся эта ситуация.

Это пропагандистские движения, чтобы, условно говоря, у меня спросили об этом в интервью, для телевизора, чтобы бабушек позлить, которые новости смотрят. Не более. Европейцам все равно, кто и что запрещает. Они своей жизнью живут. Если им нравится Чайковский или Достоевский, запреты не повлияют ни на что. Это обсуждать смешно. Как русскую культуру можно запретить? Тем более сегодня, когда открыто информационное поле. В Сети можно найти все что угодно, послушать, посмотреть любой контент, прилететь в РФ, сходить на балет, если нужно.

При этом музыкант добавил, что иногла бывает за границей. Кристовкский летает за рубеж навестить своих друзей.