Любовь Успенская сделала заявление по поводу личной жизни 33-летней дочери

Татьяна Плаксина, улетевшая на отдых в Турцию, не любит говорить о личной жизни. Однако по поводу этого высказалась Любовь Успенская. Звезда шансона откровенно заявила, что они планируют летом много отдихать.

"Безусловно, бывают романы, они перерастают навсегда в отношения. Никто не знает, что нас ждет завтра. Дай бог, Таня с романами успокоилась, у нее сейчас очень много дел. Мужчины занимают много времени," - сказала артистка.

По мнению знаменитости, у Татьяны есть много поклонников. Мужчины постоянно звонят и пишут Плаксиной, хотя серьезных кандидатов нет.

При этом Успенская пожелала 33-летней дочери избранника, который является сторонником традиционных ценностей.