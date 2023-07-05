«Мне идут младенцы»: Чехова с ребенком на руках сделала признание о материнстве

Анфиса Чехова, российская теле- и радиоведущая, опубликовала новое фото с ребенком на руках. Как призналась звезда, оан мечтает о втором ребенке.

На снимке знаменитость позирует с маленькой дочерью подруги. Ведущая утверждает, что ей нравится заниматься детьми и она мечтает о наследнице.

«Хочется родить еще маленькую девочку. Пока что взяла у подруги «погонять». Мия такая сладкая кукла, мне идут младенцы», — подписала снимок Анфиса.

В комментариях поклонники пожелали Чеховой вновь стать матерью. Как отметили подписчики, у звезды на фотографии даже лицо счастливее, когда взяла на руки малышку.