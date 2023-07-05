Наталья Штурм отреагировала на слова врача-сексолога о её эксгибиционистских наклонностях

Сексолог Евгений Кульгавчук заподозрил Наталью Штурм в эксгибиционистских наклонностях. Врач ее отнес к истероидным радикалам. Исполнительница хита «Школьный роман» отреагировала на слова эксперта. Наталья призналась, что изучила психологическую литературу о характеристиках истероидного радикала. Звезда отметила, что относится к этому типу.

Однако Штурм заявила, что она работоспособная и не бросает начатое дело на половине пути. Певица стремиться добиться во всем совершенства.

Также Наталья поинтересовалась у своих подписчиков, нужно ли ей проходить лечение у психотерапевта или, напротив, гордиться такой особенностью.

Истероидные радикалы, к слову, отличаются слабой нервной системой. Они неспособны погружаться в проблемы, побеждать трудности и добиваться положительных результатов. Часто они ленивы и поверхностны, предпочитают яркую одежду и хотят выделяться в обществе.