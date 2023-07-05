Певица Нюша впервые за долгое время вышла на российскую сцену

Нюша стала участницей IV Музыкального форума Леонида Агутина. Мероприятие проходило на Красной Поляне. Анна Шурочкина (настоящее имя артистки) выступила членом жюри конкурса «Детский Автор России». Кроме того, она впервые за долгое время исполнила несколько композиций.

Для конкурса звезда выбрала черное атласное мини-платье с бантом на груди. Этот наряд выгодно подчеркнул загорелое тело знаменитости и ее длинные ноги. Дополнила образ Нюша босоножками на высоком каблуке. Волосы певица решила собрать в гладкий к хвост, а в макияже сделала акцент на губах.

Певица опубликовала видеоролик в соцсетях. На видео она исполнила хит «Чудо». Зрители приветствовали любимицу аплодисментами, подпевали и танцевали. Сама артистка отметила, что получила нереальное удовольствие от выступления и сообщила, что скучала по поклонникам.