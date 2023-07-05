Орбакайте в суде вынесли вердикт за внезапный побег из РФ

После начала СВО (специальная военная операция) на территории Украины Кристина Орбакайте внезапно уехала из РФ. В итоге не состоялся один из концертов певицы.

На днях СМИ сообщили о решении суда по данному вопросу. Как пишет Telegram-канал Mash, фанаты хотели посетить выступление артистки в Южно-Сахалинске, однако звезда не появилась на мероприятие. Организаторы события подали жалобу на дочь Примадонны из-за срыва концерта.

Разбирательство подошло к концу, вынесено судебное решение. Организатор не получит возмещение ущерба, который он понес при организации выступления Орбакайте. При этом Кристину не было признано виновной, поэтому это дело закрыто.