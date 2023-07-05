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Осудивший СВО ВС РФ уральский шоумен возвращается на ТНТ

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Осудивший СВО ВС РФ уральский шоумен возвращается на ТНТ
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Фото из открытых источников

Сергей Светлаков вернется на канал ТНТ. Он появится минимум в 3-х проектах. Продюсер подписал контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», пишут РИА Новости.

«По условиям контракта он будет работать на канале ТНТ как актер и ведущий, станет рекламным лицом телеканала. Сергей будет сотрудничать с каналом как продюсер», — пишет портал.

Известно, что Светлаков, ранее осудивший проведение СВО, примет участие в новом юмористическом проекте. Также уральский шоумен запустит собственную программу и выступит продюсером комедийного фильма.

Кстати, Тина Канделаки считает, что период, когда Мартиросян, Светлаков и Галустян работали на канале, является золотой эрой ТНТ.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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