Осудивший СВО ВС РФ уральский шоумен возвращается на ТНТ

Сергей Светлаков вернется на канал ТНТ. Он появится минимум в 3-х проектах. Продюсер подписал контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», пишут РИА Новости.

«По условиям контракта он будет работать на канале ТНТ как актер и ведущий, станет рекламным лицом телеканала. Сергей будет сотрудничать с каналом как продюсер», — пишет портал.

Известно, что Светлаков, ранее осудивший проведение СВО, примет участие в новом юмористическом проекте. Также уральский шоумен запустит собственную программу и выступит продюсером комедийного фильма.

Кстати, Тина Канделаки считает, что период, когда Мартиросян, Светлаков и Галустян работали на канале, является золотой эрой ТНТ.