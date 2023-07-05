Пластический хирург Алексанян: пластика не поможет 69-летней Успенской избавиться от запаха старости

Пластический хирург Тигран Алексанян высказал свое мнение о о 69-летней Любови Успенской. Эксперт высказался о попытках певицы омолодиться при помощи пластики.

По мнению Алексаняна, Успенская не сможет достигнуть желаемой цели. Дело в том, что у человека с возрастом меняется походка, появляется так называемый «запах старости». Специалист говорит, что исполнительница шансона не сможет побороть главные возрастные атрибуты при помощи хирургических вмешательств.

"В этом возрасте редко бывает тело в тонусе. У людей, которые даже занимаются спортом, грудь не поднимается. Нельзя повлиять на запах. Это разные вещи," - говорит Алексанян.

Врач добавил, что возрастные явления можно «компенсировать» благодаря пластической хирургии и работе с эндокринологом. Это скорректирует внешние данные, однако не остановит внутренние процессы.