У Анны Семенович в Турции возникли проблемы с алкоголем

45-летняя эстрадная певица Анна Семенович в настоящее время проводит отпуск в Турции. В своих социальных сетях артистка пожаловалась на проблемы с алкогольными напитками.

Как рассказала звезда, она перебрала с коктейлями. В добавок Анна налегла на местную анисовую водку. По словам Семенович, у нее «голова раскалывается», поэтому она поинтересовалась у фанатов, что поможет ей избавляются от похмелья.

Обеспокоенные поклонники порекомендовали исполнительнице меньше пить спиртное. Знаменитость в свой черед пожалела, что чрезмерно употреблала горячительные напитки, которые привели ее к столь неприятным последствиям.