Учительница литературы из РФ стала успешной порноактрисой

В Москве подошел к концу Международный фестиваль неигрового кино «ДОКер». В рамках мероприятия зрителям показали фильмы, которые ранее были представлены на крупных мировых фестивалях.

При этом самой престижной награды удостоен российским фильм «Последний теплоход» от кинорежиссера Ильи Желтякова. Впервые лента была была представлена на «ДОКере».

В рамках конкурса также прошел показ новой работы под названием «Ева». Проект был создан Ольгой Смирновой, которая является выпускницей Высших курсов сценаристов и режиссеров. В фильме рассказывается о молодой учительнице литературы из Тульской области. Ева нашла новую работу при помощи объявления. Новая работа принесла женщине больший доход. В итоге она решила кардинально изменить жизнь и стать известной порноактрисой.

