Украинский актёр заявил, что реагирует на русский язык как на врага

Украинский актёр Богдан Бенюк, который снялся в таких сериалах как "Утесов. Песня длиною в жизнь" и "Ликвидация", сообщил, что неприятелей он определяет по языку. Как говорит артист, украинцы обязаны говорить исключительно на украинском языке. На русскую речь он реагирует как на врага, пишет Лайф.

"Нет, это нужно сделать, ребята, это не шутки, это беда. Я реагирую абсолютно резко. Как мы человекак идентифицируем? Англичанина — по его языку, поляка — по его языку, немца — по его языку, украинца также. Русского — по русскому языку", — сообщил Бенюк.

Актер также добавил, что многие украинцы относятся лояльно к русским и уверены, что есть среди них хорошие люди.